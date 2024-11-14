طقس مستقرّ..قبل منخفض جويّ ماطر

يسيطر على لبنان طقس مستقر يستمر لغاية ظهر السبت المقبل، مع استقرار نسبيّ بالحرارة، ليعود ويتقلّب ظهر السبت، ليتأثر لبنان بمنخفض جويّ ممطر مساء الاحد والاثنين مع تدنٍ بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال، واشتداد بسرعة الرياح.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٦ و ٢٤ ساحلا وبين ٦ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على الـ ١٠٠٠ متر

-الجو : مشمس الى غائم جزئياً

- الرياح : شرقية ليلاً ومتقلبة ضعيفة نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٨٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٨ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٣



الجمعة: مستقر مشمس الى غائم جزئياً وتتراوح درجات الحرارة على الشكل التالي : ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ٦ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س



السبت: متقلب قليلا مشمس الى غائم جزئياً واحتمال زخات مطر خفيف محلي بعد الظهر وتتراوح درجات الحرارة على الشكل التالي : ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ٦ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

