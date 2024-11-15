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طقس متقلّب بين ظهر السبت وظهر الاحد..

حال الطقس
2024-11-15 | 01:27
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طقس متقلّب بين ظهر السبت وظهر الاحد..
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طقس متقلّب بين ظهر السبت وظهر الاحد..

يسيطر على لبنان طقس مستقر لغاية ظهر السبت، مع استقرار نسبيّ بدرجات الحرارة، ليعود ويتقلب الطقس بين ظهر السبت وظهر الاحد، ويتأثر بعدها لبنان بمنخفض جوي ممطر مساء الاحد والاثنين مع تدنٍ بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال واشتداد بسرعة الرياح.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الجمعة:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٦ و ٢٤ ساحلا وبين ٦ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على الـ ١٠٠٠ متر
-الجو : مشمس 
- الرياح : شرقية ليلاً ومتقلبة ضعيفة نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٧٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٨ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة

السبت: متقلب قليلاً مشمس الى غائم جزئياً واحتمال زخات مطر خفيف محلي بعد الظهر وتتراوح على الشكل التالي : ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ٦ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على الـ ١٠٠٠ متر  فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

الاحد: متقلب نهاراً غائم جزئياً واحتمال خفيف لزخات مطر خفيف ومحلي يتحول تدريجياً الطقس مساء الى غير مستقر مع امطار رعدية تشتد غزارتها بين منتصف الليل وفجر الاثنين وتتساقط الثلوج على ٢٤٠٠متر ثن ٢٢٠٠متر الاثنين وتتراوح على الشكل التالي : ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ٦ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على الـ ١٠٠٠ متر  فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

متقلّب

السبت

الاحد..

طقس مستقرّ..قبل منخفض جويّ ماطر
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