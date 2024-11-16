منخفض جوي ممطر منتصف ليل الاحد -الاثنين

يستمر الطقس المستقر لغاية ظهر اليوم مع استقرار نسبي بالحرارة، ليتقلب بعدها قليلا لغاية ظهر الاحد. يتأثر لبنان بمنخفض جوي ممطر منتصف ليل الاحد -الاثنين مع تدني الحرارة وثلوج على الجبال واشتداد بسرعة الرياح حسب آخر التوقعات.



في تفاصيل طقس اليوم :



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٦ و ٢٤ ساحلا وبين ٦ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على ال ١٠٠٠ متر

-الجو : متقلب قليلا مشمس الى غائم جزئياً واحتمال زخات مطر خفيف محلي بعد الظهر

- الرياح : شرقية ليلاً جنوبية ضعيفة نهارا

وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٧٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٧ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٣



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاحد : متقلب نهاراً مشمس الى غائم جزئياً واحتمال خفيف لزخات مطر خفيف ومحلي يتحول تدريجياً الطقس ليل الاحد - الاثنين الى غير مستقر مع امطار رعدية تشتد غزارتها بين منتصف الليل وفجر الاثنين وتتساقط الثلوج على ٢٤٠٠متر و ٢٢٠٠متر الاثنين وتتراوح على الشكل التالي : ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ٦ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س



الاثنين : غير مستقر وغائم مع امطار رعدية تشتد غزارتها احياناً وتتساقط الثلوج على ٢٢٠٠متر وتتراوح على الشكل التالي : ١٥ و ٢٠ ساحلا وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٥ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠ كم/س