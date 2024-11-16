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منخفض جوي ممطر منتصف ليل الاحد -الاثنين

حال الطقس
2024-11-16 | 01:04
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منخفض جوي ممطر منتصف ليل الاحد -الاثنين
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منخفض جوي ممطر منتصف ليل الاحد -الاثنين

يستمر الطقس المستقر لغاية ظهر اليوم مع استقرار نسبي بالحرارة، ليتقلب بعدها قليلا لغاية ظهر الاحد. يتأثر لبنان بمنخفض جوي ممطر منتصف ليل الاحد -الاثنين مع تدني الحرارة وثلوج على الجبال واشتداد بسرعة الرياح حسب آخر التوقعات. 

في تفاصيل طقس اليوم :

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٦ و ٢٤ ساحلا وبين ٦ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على ال ١٠٠٠ متر
-الجو : متقلب قليلا مشمس الى غائم جزئياً واحتمال زخات مطر خفيف محلي بعد الظهر 
- الرياح : شرقية ليلاً جنوبية ضعيفة نهارا 
وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٧٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٧ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٣ 

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد : متقلب نهاراً مشمس الى غائم جزئياً واحتمال خفيف لزخات مطر خفيف ومحلي يتحول تدريجياً الطقس ليل الاحد - الاثنين الى غير مستقر مع امطار رعدية تشتد غزارتها بين منتصف الليل وفجر الاثنين وتتساقط الثلوج على ٢٤٠٠متر و ٢٢٠٠متر الاثنين وتتراوح على الشكل التالي : ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ٦ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على ال ١٠٠٠ متر  فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

الاثنين : غير مستقر وغائم مع امطار رعدية تشتد غزارتها احياناً وتتساقط الثلوج على ٢٢٠٠متر وتتراوح على الشكل التالي : ١٥ و ٢٠ ساحلا وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٥ على ال ١٠٠٠ متر  فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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