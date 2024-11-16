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منخفض جوي ممطر منتصف ليل الاحد -الاثنين
حال الطقس
2024-11-16 | 01:04
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منخفض جوي ممطر منتصف ليل الاحد -الاثنين
يستمر الطقس المستقر لغاية ظهر اليوم مع استقرار نسبي بالحرارة، ليتقلب بعدها قليلا لغاية ظهر الاحد. يتأثر لبنان بمنخفض جوي ممطر منتصف ليل الاحد -الاثنين مع تدني الحرارة وثلوج على الجبال واشتداد بسرعة الرياح حسب آخر التوقعات.
في تفاصيل طقس اليوم :
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٦ و ٢٤ ساحلا وبين ٦ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على ال ١٠٠٠ متر
-الجو : متقلب قليلا مشمس الى غائم جزئياً واحتمال زخات مطر خفيف محلي بعد الظهر
- الرياح : شرقية ليلاً جنوبية ضعيفة نهارا
وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٧٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٧ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٣
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاحد : متقلب نهاراً مشمس الى غائم جزئياً واحتمال خفيف لزخات مطر خفيف ومحلي يتحول تدريجياً الطقس ليل الاحد - الاثنين الى غير مستقر مع امطار رعدية تشتد غزارتها بين منتصف الليل وفجر الاثنين وتتساقط الثلوج على ٢٤٠٠متر و ٢٢٠٠متر الاثنين وتتراوح على الشكل التالي : ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ٦ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
الاثنين : غير مستقر وغائم مع امطار رعدية تشتد غزارتها احياناً وتتساقط الثلوج على ٢٢٠٠متر وتتراوح على الشكل التالي : ١٥ و ٢٠ ساحلا وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٥ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠ كم/س
*
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طقس متقلّب بين ظهر السبت وظهر الاحد..
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