منخفض جوي ممطر وثلوج واشتداد الرياح

يتأثر الطقس المتقلب اليوم بمنخفض جوي ممطر بعيد منتصف ليل الاحد -الاثنين مع تدني الحرارة وثلوج على الجبال واشتداد بسرعة الرياح بحسب آخر التوقعات. وفي تفاصيل طقس اليوم :



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ٦ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على ال ١٠٠٠ متر

-الجو : متقلب قليلا مشمس الى غائم جزئياً واحتمال زخات مطر خفيف محلي بعد الظهر يتحول غير مستقر وممطر بغزارة بعد منتصف الليل مع برق ورعد

- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة نهارا

وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٣



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاثنين : غير مستقر وغائم مع امطار رعدية تشتد غزارتها احياناً وتتساقط الثلوج على ٢٢٠٠متر وتتراوح على الشكل التالي : ١٥ و ٢٠ ساحلا وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٥ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠ كم/س



الثلاثاء : غير مستقر خاصة قبل الظهر ونهارا غائم مع امطار رعدية متفرق تنحسر مساء وتتساقط الثلوج على ٢٢٠٠متر وتتراوح على الشكل التالي : ١٥ و ٢٠ ساحلا وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٥ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س