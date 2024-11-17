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منخفض جوي ممطر وثلوج واشتداد الرياح
حال الطقس
2024-11-17 | 02:38
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منخفض جوي ممطر وثلوج واشتداد الرياح
يتأثر الطقس المتقلب اليوم بمنخفض جوي ممطر بعيد منتصف ليل الاحد -الاثنين مع تدني الحرارة وثلوج على الجبال واشتداد بسرعة الرياح بحسب آخر التوقعات. وفي تفاصيل طقس اليوم :
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ٦ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على ال ١٠٠٠ متر
-الجو : متقلب قليلا مشمس الى غائم جزئياً واحتمال زخات مطر خفيف محلي بعد الظهر يتحول غير مستقر وممطر بغزارة بعد منتصف الليل مع برق ورعد
- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة نهارا
وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٣
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاثنين : غير مستقر وغائم مع امطار رعدية تشتد غزارتها احياناً وتتساقط الثلوج على ٢٢٠٠متر وتتراوح على الشكل التالي : ١٥ و ٢٠ ساحلا وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٥ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠ كم/س
الثلاثاء : غير مستقر خاصة قبل الظهر ونهارا غائم مع امطار رعدية متفرق تنحسر مساء وتتساقط الثلوج على ٢٢٠٠متر وتتراوح على الشكل التالي : ١٥ و ٢٠ ساحلا وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٥ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
*
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واشتداد
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منخفض جوي ممطر منتصف ليل الاحد -الاثنين
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