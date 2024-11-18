منخفض جويّ وتدنّي في درجات الحرارة

يتأثر لبنان بمنخفض جويّ ممطر مع تدنّي في درجات الحرارة وتساقط أمطار رعدية غزيرة أحيانًا وثلوج على الجبال.



وتشتد سرعة الرياح، فيستمر الطقس على حاله لغاية ظهر الغد، فيتراجع ثم ينكفئ منتصف الاسبوع.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٥ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٦ و ١٨ بقاعًا وبين ٩ و ١٥ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غير مستقر وغائم مع امطار رعدية تشتد غزارتها أحيانًا وتتساقط الثلوج على ٢٢٠٠متر

- الرياح: جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٢٠ و ٦٥ كم/س خصوصًا شمالًا

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٥ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٣ hpa

- الانقشاع: يسوء احيانًا

- حال البحر: مرتفع الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٣



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الثلاثاء:

غير مستقر خصوصًا قبل الظهر ونهارًا غائم مع تساقط أمطار رعدية متفرق تضعف مساء وتتساقط الثلوج على ٢٢٠٠متر وتتراوح على الشكل التالي: ١٥ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٦ و ١٨ بقاعًا وبين ٩ و ١٥ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠ كم/س



الاربعاء:

متقلب غائم جزئيًا مع احتمال خفيف لتساقط بعض الزخات المطرية الخفيفة والمحلية جدًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٥ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٦ و ١٩ بقاعًا وبين ٩ و ١٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س