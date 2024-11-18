الثلوج بدأت تكلّل جبال لبنان (فيديوهات)

❄️💨❄️ #مُباشر من طريق عيناتا- الأرز 🏔️
🟦 الحرارة تسجّل -٢ 🥶 ارتفاع 2500m#weatheroflebanon 18-11-2024
⚠️ الطرقات سالكة بصعوبة حالياً،
الطقس : مُثلج و عاصف #livelovebcharre #ainataalarez #لبنان pic.twitter.com/W81Tc9iAd2
— 𝐖𝐞𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐎𝐟 𝐋𝐞𝐛𝐚𝐧𝐨𝐧🇱🇧 (@weatherofleb) November 18, 2024
❄️💨❄️ #مُباشر من طريق عيناتا- الأرز 🏔️
🟦 الحرارة تسجّل -٢ 🥶 ارتفاع 2500m#weatheroflebanon 18-11-2024
⚠️ الطرقات سالكة بصعوبة حالياً،
الطقس : مُثلج و عاصف #livelovebcharre #ainataalarez #لبنان pic.twitter.com/W81Tc9iAd2
عيناتا الارز 😍 pic.twitter.com/s0edhiMupO
— Joe Kareh (@Joe_kareh_LBCI) November 18, 2024
عيناتا الارز 😍 pic.twitter.com/s0edhiMupO
الثلوج صباح الإثنين ١٨ تشرين٢ ٢٠٢٤❄️
🎥#سد_بريصا : بعدسة Jamal Sabra
طريق عيناتا - الأرز ، - جرد مربّين الضنيّة ، قمم عكار وصولاً الى ٢١٠٠متر إرتفاع ❄️#الضنيّة #ثلوج_لبنان #عكار #عيناتا_الأرز
📸شكراً لكلّ من ارسل الصور 🫶 pic.twitter.com/LbMdhswPta
— 𝐖𝐞𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐎𝐟 𝐋𝐞𝐛𝐚𝐧𝐨𝐧🇱🇧 (@weatherofleb) November 18, 2024
الثلوج صباح الإثنين ١٨ تشرين٢ ٢٠٢٤❄️
🎥#سد_بريصا : بعدسة Jamal Sabra
طريق عيناتا - الأرز ، - جرد مربّين الضنيّة ، قمم عكار وصولاً الى ٢١٠٠متر إرتفاع ❄️#الضنيّة #ثلوج_لبنان #عكار #عيناتا_الأرز
📸شكراً لكلّ من ارسل الصور 🫶 pic.twitter.com/LbMdhswPta