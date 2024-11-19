منخفض جويّ مع استقرار في درجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

يتأثّر لبنان بمنخفض جويّ ممطر أحيانًا، مع استقرار في درجات الحرارة.



وتتساقط الثلوج على الجبال العالية، ليبدأ التراجع مساءً ثم الانكفاء الكليّ الجمعة.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٥ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٦ و ١٨ بقاعًا وبين ٩ و ١٥ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غير مستقر خصوصًا قبل الظهر ونهارًا غائم مع امطار رعدية متفرقة تنحسر مساء وتتساقط الثلوج على ٢٣٠٠متر

- الرياح: جنوبية غربية نشطة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س خاصة شمالا

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٥ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٧ hpa

- الانقشاع: يسوء أحيانًا

- حال البحر: مرتفع الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٣



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الأربعاء:

متقلب غائم جزئيًا مع احتمال تساقط بعض الزخات المطرية الخفيفة والمحلية جدًا نهارًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٥ و ٢١ درجة ساحلًا وبين ٦ و ١٩ بقاعًا وبين ٩ و ١٥ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الخميس:

متقلب غائم جزئيًا مع احتمال ضئيل في تساقط بعض الزخات المطرية الخفيفة والمحلية جدًا نهارًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٥ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٦ و ١٩ بقاعًا وبين ٩ و ١٥ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س