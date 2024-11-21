منخفض جوي بإنتظارنا الأحد... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

تتراجع اليوم فعالية المنخفض الجوي الذي أثر على لبنان فيما يستمر الطقس متقلبا ويستقر كليا يومي غد الجمعة والسبت مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة قبل أن يتعرض لبنان لمنخفض جوي الأحد مع رياح شمالية قارسة البرودة الاثنين وتستمر طيلة الأسبوع.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٥ و٢١ درجة ساحلا وبين ٦ و١٩ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: متقلب غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض الزخات المطرية الخفيفة والمحلية جدا بعد الظهر

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٩ hpa

- الانقشاع: يسوء أحيانا

- حال البحر: منخفض الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الجمعة: الطقس مستقر وقليل السحب ودرجات الحرارة ترتفع تتراوح على الشكل التالي: بين ١٥ و٢٤ درجة ساحلا، بين ٦ و٢٠ درجة بقاعاً وبين ٩ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.



السبت: الطقس مستقر وقليل السحب ودرجات الحرارة ترتفع تتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و٢٦ درجة ساحلا، بين ٦ و٢١ درجة بقاعاً وبين ٩ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.