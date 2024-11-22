مطلع الاسبوع الثلوج تحت الـ ١٥٠٠متر ... والبرد قارس

طقس مستقر كليا اليوم وغدا السبت مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة قبل ان يتعرض لبنان لمنخفض جوي تدريجياً بعد غد الاحد يترافق مع امطار غزيرة ثم رياح شمالية قارسة البرود الاثنين وثلوج ما دون عتبة ال ١٥٠٠ متر وتستمر البرودة طيلة الاسبوع.



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٥ و ٢٤ ساحلا وبين ٦ و ٢٠ بقاعاً وبين ٩ و ٢٧ على ال ١٠٠٠ متر

-الجو : مشمس

- الرياح : شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٧٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢١ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٢



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



السبت : مستقر قليل السحب والحرارة ترتفع تتراوح على الشكل التالي : ١٧ و ٢٦ ساحلا وبين ٦ و ٢١ بقاعاً وبين ٩ و ٢٠ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلا وشمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س



الاحد : يتحول الطقس تدريجياً قبل الظهر الى غير مستقر غائم وممطر بغزارة احياناً خلال النهار مع برق ورعد وتتساقط الثلوج على الجبال العالية ومع دخول الرياح الشمالية الباردة ليلاً يتدنى الى ١٢٠٠متر بالاشارة الى ان حدة الامطار وشموليتها تضعف بدءا من العصر ومن المتوقع ان تتساقط الثلوج صباح الاثنين على ١٠٠٠متر