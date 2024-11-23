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ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة قبل وصول المنخفض الجوي

حال الطقس
2024-11-23 | 03:19
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ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة قبل وصول المنخفض الجوي
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ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة قبل وصول المنخفض الجوي

طقس مستقر كليا اليوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة قبل ان يتعرض لبنان لمنخفض جوي تدريجياً قبل ظهر غد الاحد يترافق مع رياح قوية، امطار غزيرة الاحد ثم رياح شمالية قارسة البرودة الاثنين والثلاثاء وثلوج ما دون عتبة ال ١٥٠٠ متر. وفي تفاصيل طقس اليوم :

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٧ و ٢٦ ساحلا وبين ٦ و ٢١ بقاعاً وبين ٩ و ٢٠ على ال ١٠٠٠ متر
-الجو : مشمس
- الرياح : شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٧٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢١ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٢ 

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد : يتحول الطقس تدريجياً قبل الظهر الى غير مستقر غائم وممطر بغزارة احياناً خلال النهار مع برق ورعد وتتساقط الثلوج على الجبال العالية ومع دخول الرياح الشمالية الباردة ليلاً يتدنى الى ١٢٠٠متر بالاشارة الى ان حدة الامطار وشموليتها تضعف بدءا من العصر تصبح محلية جداً ومن المتوقع ان تتساقط الثلوج صباح الاثنين على ١٠٠٠متر الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٩ و ٢١ ساحلا وبين ١ و ١٩ بقاعاً وبين ٣ و ١٥ على ال ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية تتحول شمالية تدريجيا قوية جدا شمالا وجبلاً نهارا وسرعتها بين ٣٠ و ٨٠ كم/س (ساحلا) تلامس ١٠٠كم على الجبال العالية.

الاثنين : بارد جدا وغائم وتتساقط امطار تكون متفرقة ومتقطعة خفيفة بالاجمال وتتساقط الثلوج  على ١٠٠٠~١٢٠٠متر على شكل زخات خفيفة وادنى بقليل شمالا الحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : ٧ و ١٥ ساحلا وبين صفر و ١٠ بقاعاً وبين ١ و ٩ على ال ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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