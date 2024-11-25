منخفض جويّ على لبنان...

ما زال يؤثّر منخفض جويّ على لبنان، اليوم ويترافق مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج ما دون عتبة الـ١٥٠٠متر.



وتهبّ رياح شمالية قارسة البرودة وخارج أوانها وتستمر لغاية الأربعاء المقبل، قبل أن يبدأ هذا المنخفض بالانحسار.



ويُحذّر من الجليد جبلًا +١٤٠٠متر.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٧ و ١٥ درجة ساحلًا وبين صفر و١٠ بقاعًا وبين ١ و ٨ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم وممطر احياناً وتتساقط الثلوج على ١٢٠٠متر وتتدنى قليلًا بين الليلة وصباح الغد خصوصًا شمالًا ٩٠٠متر وتشتد الأمطار ليلًا وعلى فترات ولغاية صباح الغد

- الرياح: شمالية غربية معتدلة خصوصًا شمالًا نهارًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٥ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٥ hpa

- الانقشاع: سيء

- حال البحر: مرتفع الموج (مترين) وحرارة سطح المياه ٢٢



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الثلاثاء:

بارد جدًا وغائم وتتساقط أمطار متفرقة خصوصًا صباحًا وثلوج صباحية على ١١٠٠متر واقل شمالًا والبقاع الشماليّ الحرارة وتتراوح على الشكل التالي: ٧ و ١٥ درجة ساحلًا وبين صفر و ١٠ بقاعًا وبين ١ و ٩ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الاربعاء:

بارد وغائم وتتساقط أمطار متفرقة خصوصًا وثلوج صباحية على ١٧٠٠متر واقل شمالًا والبقاع الشماليّ الحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: ٩ و ١٧ درجة ساحلًا وبين ١ و ١٢ بقاعًا وبين ٣ و ١١ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س