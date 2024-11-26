أمطار متفرقة وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد!

ما زال المنخفض الجوي يؤثر على لبنان اليوم ويترافق مع أمطار متفرقة وثلوج. وتستمر الرياح الشمالية القارسة البرودة (قبل أوانها) لغاية يوم غد الأربعاء قبل أن يبدأ هذا المنخفض بالانحسار وتعود درجات الحرارة الى الارتفاع.



(تحذير من الجليد على الجبال فوق الـ١٤٠٠متر، ومن تراكم الثلوج على الجبال فوق الـ١٢٠٠ متر).



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٧ و١٤ درجة ساحلا وبين صفر و١٠ درجات بقاعاً وبين ١ و٨ درجات على الـ١٠٠٠ متر.

-الجو: غائم وممطر أحياناً وتتساقط الثلوج على الـ١٠٠٠ متر وتتدنى قليلا صباحا في بعض المناطق خصوصا في الوسط وفي الشمال الى الـ٨٠٠ متر. وتضعف الأمطار بعد الظهر وفي الليل.

- الرياح: شمالية غربية ضعيفة خصوصا في الشمال نهارا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥ ٪؜.

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٩ hpa.

- الانقشاع: سيء.

- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الأربعاء: الطقس بارد وغائم وتتساقط أمطار متفرقة وثلوج خفيفة على الـ١٦٠٠ متر. أما درجات الحرارة فترتفع وتتراوح على الشكل التالي: بين ٩ و١٧ درجة ساحلا، وبين صفر و١٢ درجة بقاعاً وبين ٣ و١١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، والرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.



الخميس: الطقس مستقر وغائم جزئياً ودرجات الحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٠ و١٨ درجة ساحلا، بين ١ و١٤ درجة بقاعاً وبين ٤ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، والرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.