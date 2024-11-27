منخفض جوي بفعالية ضعيفة ينحسر ليلاً

ما زال منخفض جوي يؤثر على لبنان اليوم ولكن بفعالية ضعيفة ويترافق مع احتمال امطار متفرقة خفيفة وارتفاع بدرجات الحرارة قبل ان يبدأ هذا المنخفض بالانحسار ليلاً ليعود الاستقرار لعدة ايام. اضافة الى وجود تحذير من الجليد جبلاً +١٤٠٠متر.



تفاصيل طقس اليوم :



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٩ و ١٧ ساحلا وبين -١ و ١٢ بقاعاً وبين ٢ و ١٠ على ال ١٠٠٠ متر

-الجو : غائم اجمالا مع امطار محلية خاصة بعد الظهر وزخات ثلجية على ١٥٠٠متو

- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٢ hpa

- الانقشاع : يسوء احيانا

- حال البحر : منخفض الموج (٧٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٢



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الخميس : مستقر غائم جزئياً والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ١٩ ساحلا وبين ١ و ١٣ بقاعاً وبين ٤ و ١١ على ال ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الجمعة : مستقر مشمس الى غائم جزئياً والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ٢٠ ساحلا وبين ٢ و ١٤ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على ال ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س