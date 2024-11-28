رطوبة منخفضة في طبقات الجو واستقرار تام في الأحوال الجوية

تنخفض الرطوبة في طبقات الجو، ما يؤدّي إلى استقرار تام في الأحوال الجوية ولأيّام عديدة، مع احتمال عودة تساقط الأمطار الأربعاء المقبل.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٠ و ١٩ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٣ بقاعًا وبين ٥ و ١١ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئيًا

- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٠ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٢٢ hpa

- الانقشاع: يسوء احيانا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض الموج (٧٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٢



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الجمعة:

مستقر غائم جزئيًا والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: ١٠ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٣ و ١٥ بقاعًا وبين ٧ و ١٣ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



السبت:

مستقر مشمس إلى غائم جزئيًا والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: ١٠ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٣ و ١٥ بقاعًا وبين ٧ و ١٣ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س