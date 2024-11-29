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استقرار بالأحوال الجويّة...وعودة للأمطار الأربعاء
حال الطقس
2024-11-29 | 01:53
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استقرار بالأحوال الجويّة...وعودة للأمطار الأربعاء
تسيطر على لبنان منطقة من الضغط الجوي العالي، وتؤدي الى استقرار تامّ بالاحوال الجويّة ولايام عدّة مع احتمال عودة الامطار الاربعاء المقبل، حيث سيكون لبنان تحت تأثير منخفض جويّ معتاد.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
- الجمعة:
- الحرارة تتراوح بين: ١٠ و ١٩ ساحلًا وبين ٢ و ١٣ بقاعاً وبين ٥ و ١١ على الـ ١٠٠٠ متر
-الجو : غائم جزئيًا وتنحسر السحب مساء
- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٠ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٣ hpa
- الانقشاع : يسوء احيانًا بسبب الضباب
- حال البحر : منخفض الموج (٧٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٢ د
- السبت:
مستقر مشمس الى غائم جزئياً (جبلا) والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ٢٠ ساحلا وبين ٣ و ١٥ بقاعاً وبين ٧ و ١٣ على الـ ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
- الاحد:
مستقر مشمس والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ٢٠ ساحلا وبين ٣ و ١٥ بقاعاً وبين ٧ و ١٣ على الـ ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
*
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LBCI Lebanon News
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أخبار لبنان
حال الطقس
بالأحوال
الجويّة...وعودة
للأمطار
الأربعاء
رطوبة منخفضة في طبقات الجو واستقرار تام في الأحوال الجوية
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