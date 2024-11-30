استقرار تام بالأحوال الجوية لغاية الثلاثاء... والثلوج عائدة

منطقة من الضغط الجوي العالي تؤثر على لبنان وتؤدي الى استقرار تام بالاحوال الجوية ولغاية الثلاثاء يليه منخفض جوي المقبل القادم مع عودة الامطار والثلوج على الجبال العالية.



وفي تفاصيل طقس اليوم :



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ١٩ ساحلا وبين ٢ و ١٣ بقاعاً وبين ٥ و ١١ على ال ١٠٠٠ متر

-الجو : مشمس تتكدس بعض السحب جبلاً

- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٧٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٢ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج (٧٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٢



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاحد: مستقر مشمس والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ٢٠ ساحلا وبين ٣ و ١٥ بقاعاً وبين ٧ و ١٣ على ال ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الاثنين: مستقر مشمس والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ٢٠ ساحلا وبين ٣ و ١٥ بقاعاً وبين ٧ و ١٣ على ال ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س