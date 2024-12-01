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إستقرار يليه منخفض جوي... هذه التفاصيل
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-12-01 | 02:50
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إستقرار يليه منخفض جوي... هذه التفاصيل
تؤثر منطقة من الضغط الجوي العالي على لبنان وتؤدي الى استقرار تام بالاحوال الجوية لغاية الثلاثاء يليه منخفض جوي الاربعاء المقبل ضعيف الفعالية مع احمال امطار وثلوج خفيفة على الجبال العالية.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٠ و١٩ ساحلًا وبين ٢ و١٣ بقاعًا وبين ٥ و١١ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: مشمس
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٥٠ و٧٥٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٢ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٧٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٢
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- الاثنين: مستقر مشمس يتخلل الجو سحب عالية والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٠ و٢٠ ساحلًا وبين ٣ و١٥ بقاعًا وبين ٧ و١٣ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الثلاثاء: مستقر مشمس يتحول غائم جزئيًا ليلًا والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٠ و٢٠ ساحلًا وبين ٣ و١٥ بقاعًا وبين ٧ و١٣ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
*
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أخبار لبنان
حال الطقس
منخفض
جوي...
التفاصيل
استقرار تام بالأحوال الجوية لغاية الثلاثاء... والثلوج عائدة
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