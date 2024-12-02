منخفض جوي بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

تؤثر على لبنان منطقة من الضغط الجوي العالي باستقرار تام بالأحوال الجوية لغاية الثلاثاء يليه منخفض جوي الأربعاء المقبل ضعيف الفعالية فيتحول الطقس الى متقلب مع احتمال أمطار محلية.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٠ و١٩ درجة ساحلا، بين ٢ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٥ و١١ درجة على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: مشمس ويتخلل الجو سحب مرتفعة وخفيفة

- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٧٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٢ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٧٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الثلاثاء: الطقس مستقر ومشمس ويتحول الى غائم جزئيا ليلاً. أما درجات الحرارة فمستقرة وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٠ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٣ و١٥ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.



الأربعاء: الطقس متقلب ويتحول الجو الى غائم مع ضباب على الجبال مع احتمال بعض الأمطار المحلية خصوصا بعد الظهر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٩ درجة ساحلا، بين ٤ و١٥ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.