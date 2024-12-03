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منخفض جوي ضعيف الأربعاء... واحتمال تساقط أمطار محلية
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-12-03 | 00:34
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منخفض جوي ضعيف الأربعاء... واحتمال تساقط أمطار محلية
إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...
يسيطر على لبنان استقرار تام بالأحوال الجوية اليوم يليه منخفض جوي غدا الأربعاء ضعيف الفعالية، فيتحول الطقس الى متقلب مع احتمال تساقط أمطار محلية بين عصر الغد والخميس مع استقرار بدرجات الحرارة.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٤ و١٤درجة بقاعاً وبين ٨ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: مشمس
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و ٧٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٧ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر : منخفض الموج (٧٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الأربعاء:
الطقس متقلب ويتحول الجو الى غائم مع ضباب على الجبال واحتمال بعض الأمطار الرعدية المحلية بعد الظهر والعصر خصوصا على السواحل. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٦ و١٥ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الخميس:
الطقس متقلب وغائم جزئيا مع ضباب على الجبال واحتمال خفيف لبعض الأمطار المحلية. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢١ درجة ساحلا، بين ٦ و١٥ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
*
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