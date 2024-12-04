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الطقس متقلب... واحتمال تساقط أمطار محلية

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-12-04 | 02:13
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الطقس متقلب... واحتمال تساقط أمطار محلية
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الطقس متقلب... واحتمال تساقط أمطار محلية

إليكم تفاصيل الطقس في لبنان...

يؤثر على لبنان منخفض جوي ضعيف الفعالية فيحول الطقس الى متقلب مع احتمال أمطار رعدية محلية بين عصر اليوم والخميس. أما درجات الحرارة فمستقرة. 

وينحسر هذا المنخفض الجوي مساء غد الخميس ويعود الإستقرار التام مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٤ و١٤ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر.
-الجو: غائم بالإجمال مع تشكل ضباب وأمطار رعدية محلية خصوصا على السواحل وفي فترات العصر، فيما تتساقط ثلوج محلية خفيفة على الـ٢١٠٠ متر.
- الرياح: جنوبية غربية تنشط أحياناً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٨٠ ٪؜.
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa.
- الانقشاع: متوسط ويسوء جبلا.
- حال البحر: مرتفع الموج (١٢٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الخميس: الطقس متقلب وغائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال لبعض الأمطار المحلية قبل الظهر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢٠  درجة ساحلا، بين ٦ و١٥ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الجمعة: الطقس مستقر وغائم جزئيا بسحب عالية ومتوسطة. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢٣ درجة ساحلا، بين ٧ و١٧ درجة بقاعاً وبين ١١ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية تنشط أحيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
 
 
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أخبار لبنان

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لبنان

طقس

أمطار

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