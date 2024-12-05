إستقرار تام في الأحوال الجوية ولأيّام عديدة

ينكفئ مساءً، المنخفض الجويّ الضعيف الفعالية ويعود الإستقرار التام لأيّام عديدة مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الأيّام المقبلة، لتصبح فوق معدلاتها الموسمية.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٤ بقاعًا وبين ٨ و ١٣ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم بالإجمال مع تشكل ضباب واحتمال خفيف لتساقط أمطار محلية يستقر الطقس تدريجيًا

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٥٠ و ٩٠ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٢٠ hpa

- الانقشاع: متوسط يسوء جبلًا

- حال البحر: منخفض الموج (٧٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٢



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الجمعة :

مستقر غائم جزئيًا بسحب عالية ومتوسطة والحرارة وتتراوح على الشكل التالي: ١٣ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ٧ و ١٧ بقاعًا وبين ١١ و ١٥ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س



السبت :

مستقر غائم جزئيًا بسحب عالية ومتوسطة والحرارة وتتراوح على الشكل التالي: ١٣ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ٧ و ١٧ بقاعًا وبين ١١ و ١٥ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س