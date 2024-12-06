ارتفاع في درجات الحرارة في الأيّام المقبلة

يسيطر طقس مستقر، لأيّام عديدة، مع ارتفاع في درجات الحرارة اليوم وفي الأيّام المقبلة.



وتصبح درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية.



وتخرق هذا الاستقرار تقلّبات جوّية ضعيفة، بين بعد ظهر الأحد وصباح الاثنين.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٤ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ٧ و ١٧ بقاعًا وبين ١١ و ١٥ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئيًا بسحب عالية ومتوسطة

- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٣٠ و ٧٥ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٢٠ hpa

- الانقشاع: حيدة

- حال البحر: منخفض الموج (٧٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٢



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



السبت:

مستقر غائم جزئيًا إلى غائم بسحب بسحب عالية ومتوسطة والحرارة وتتراوح على الشكل التالي: ١٥ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ٧ و ١٧ بقاعًا وبين ١١ و ١٥ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الأحد:

متقلب غائم جزئيًا إلى غائم بسحب عالية ومتوسطة مع احتمال تساقط زخات مطر محليّ بعد الظهر خصوصًا شمالًا والحرارة وتتراوح على الشكل التالي: ١٤ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٧ و ١٧ بقاعًا وبين ١١ و ١٥ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

