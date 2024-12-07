طقس مستقر مع إحتمال مطر خفيف غدًا... هذه التفاصيل

استقرار تام ولعدة ايام وتبقى الحرارة اليوم وفي الايام المقبلة فوق معدلاتها الموسمية. ويخرق هذا الاستقرار تقلبات جوية ضعيفة مع احتمال خفيف لبعض زخات المطر قبل ظهر غد الاحد.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢٤ ساحلًا وبين ٧ و١٧ بقاعًا وبين ١١ و١٥ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: غائم جزئيًا الى غائم بسحب عالية ومتوسطة

- الرياح: شمالية متقلبة ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط احيانًا جنوبًا وجبلًا خاصة

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٣٠ و٧٥٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٩ hpa

- الانقشاع: حيدة

- حال البحر: منخفض الموج (٧٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٢



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاحد: متقلب وغائم جزئيًا قبل الظهر مع احتمال خفيف لزخات مطر محلي قبل الظهر خاصة شمالًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢٤ ساحلًا وبين ٧ و١٧ بقاعًا وبين ١١ و١٥ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س



الاثنين: غائم جزئيًا بسحب عالية ومتوسطة خاصة بعد الظهر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢٢ ساحلًا وبين ٧ و١٧ بقاعًا وبين ١١ و١٥ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س