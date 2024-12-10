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استقرار بالأحوال الجوية لغاية الخميس... إليكم تفاصيل الطقس

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-12-10 | 02:23
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استقرار بالأحوال الجوية لغاية الخميس... إليكم تفاصيل الطقس
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استقرار بالأحوال الجوية لغاية الخميس... إليكم تفاصيل الطقس

يؤثر مرتفع جوي مداري يمتد من شمال افريقيا على مناطق عدة من شرق المتوسط ويؤدي بالتالي الى استقرار بالأحوال الجوية لغاية الخميس ليتقلب بعدها الطقس بين ليل الخميس والجمعة مع أمطار متفرقة وتدني بدرجات الحرارة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٥ و٢٣ درجة ساحلا، بين ٤ و١٨ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: غائم جزئياً الى غائم بسحب عالية
- الرياح: شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٧٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٤ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأربعاء: الطقس غائم بسحب عالية ومتوسطة ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٥ و٢٣ درجة ساحلا، بين ٤ و١٩ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الخميس: الطقس غائم مع ارتفاع الرطوبة وتساقط أمطار محلية عصرا ومساءً خصوصا في الشمال. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٥ و٢١ درجة ساحلا، بين ٤ و١٧ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٩ و٦٠ كم/س.
 
 
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