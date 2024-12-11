مرتفع جويّ يسيطر على لبنان.. قبل عودة الامطار

يسيطر على لبنان مرتفع جوي مداريّ يمتد من شمال افريقيا، ويؤدي بالتالي الى استقرار بالاحوال الجوية حتى ظهر غد الخميس، ليتقلب بعدها الطقس بين ليل الخميس والجمعة مع امطار متفرقة وتدنٍ بدرجات الحرارة نتيجة انحسار المرتفع وتقدم كتل باردة ورطبة قليلاً نحو منطقتنا ومن فوق البحر الاسود.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الاربعاء:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٥ و ٢٣ ساحلا وبين ٤ و ١٨ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على الـ ١٠٠٠ متر

-الجو : غائم بسحب عالية

- الرياح : شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٧٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٠ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٢



الخميس : غائم مع ارتفاع الرطوبة وتتساقط أمطار محلية عصرا ومساءً خاصة شمالاً وتتراوح على الشكل التالي : ١٥ و ٢١ ساحلا وبين ٤ و ١٧ بقاعاً وبين ٩ و ١٤ على الـ ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية نشطة خاصة شمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠ كم/س



الجمعة : غائم جزئيا ومتقلب مع تساقط امطار محلية خاصة صباحاً وثلوج خفيفة على ١٨٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١١ و ١٩ ساحلا وبين ٢ و ١٥ بقاعاً وبين ٦ و ١٣ على الـ ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية نشطة خاصة جبلا وفي الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س