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طقس متقلب وتدنّي بدرجات الحرارة
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-12-12 | 00:51
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طقس متقلب وتدنّي بدرجات الحرارة
يتحوّل الطقس تدريجيًا إلى متقلب بين عصر اليوم وغدًا والجمعة مع احتمال تساقط أمطار متفرقة.
وتتدنّى درجات الحرارة، تنيجة انحسار موقت للمرتفع الجويّ وتقدّم كتل باردة ورطبة قليلًا نحو منطقتنا ومن فوق البحر الاسود.
ويعود الاستقرار مساء الغد ولأيّام عديدة.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٥ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٨ بقاعًا وبين ٨ و ١٥ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: غائم إجمالًا وتتساقط أمطار غير شاملة عصرًا ومساء خصوصًا شمالًا
- الرياح: تتحول جنوبية غربية تنشط خصوصًا شمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٨٥ ٪
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٧ hpa
- الانقشاع: جيد، يسوء جبلًا
- حال البحر: يتحول الى نرتفع الموج (١٠٠سن) وحرارة سطح المياه ٢١
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الجمعة:
غائم جزئيًا ومتقلب مع تساقط أمطار محلية خصوصًا صباحًا وثلوج خفيفة على ١٨٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و ١٩ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٥ بقاعًا وبين ٦ و ١٣ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية نشطة خصوصًا جبلًا وفي الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
السبت:
مستقر بارد وقليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٩ و ١٨ درجة ساحلًا وبين صفر و ١٥ بقاعًا وبين ٥ و ١٢ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة خصوصًا شمالًا وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س
*
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LBCI Lebanon News
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