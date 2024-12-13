طقس متقلب واحتمال تساقط امطار متفرقة

يسيطر طقس متقلب يستمر اليوم مع احتمال تساقط امطار متفرقة.



وتتدنى درجات الحرارة، تنيجة انحسار كتل باردة ورطبة قليلًا نحو منطقتنا ومن فوق البحر الاسود.



ويعود الاستقرار مساءً ولأيّام عديدة.



وما من عواصف في الافق.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و ١٩ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٥ بقاعًا وبين ٦ و ١٣ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئيًا وتتساقط أمطار محلية حدًا

- الرياح: تتحول شمالية غربية ضعيفة خصوصًا شمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٥ و ٨٥ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٩ hpa

- الانقشاع: جيد، يسوء جبلًا

- حال البحر: متوسط الموج (٨٠سم) وحرارة سطح المياه ٢١



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



السبت:

مستقر بارد وقليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٩ و ١٨ درجة ساحلًا وبين صفر و ١٥ بقاعًا وبين ٥ و ١٢ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة خصوصًا شمالًا وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س





الأحد:

مستقر بارد وقليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٩ و ١٨ درجة ساحلًا وبين صفر و ١٥ بقاعًا وبين ٥ و ١٢ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة خاصة شمالا وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س