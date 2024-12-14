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o
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o
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لا عواصف وأمطار في المدى القريب... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2024-12-14 | 05:23
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لا عواصف وأمطار في المدى القريب... هذه تفاصيل الطقس
عادت منطقة من الضغط الجوي المرتفع تؤثر على المنطقة الممتدة من شمال افريقيا وصولًا الى منطقتنا وتشكل منطقة صد للمنخفضات القادمة من اوروبا وتستمر عدة ايام. وما من عواصف او حتى امطار شاملة في المدى القريب حسب آخر التوقعات.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٩ و١٨ ساحلًا وبين صفر و١٥ بقاعًا وبين ٥ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: قليل السحب
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة خاصة شمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و٧٥٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٣ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢١
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- الاحد: مستقر بارد وقليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٩ و١٨ ساحلًا وبين صفر و١٥ بقاعًا وبين ٥ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة خاصةً شمالًا وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س
- الاثنين: مستقر بارد غائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٩ و١٨ ساحلًا وبين صفر و١٥ بقاعًا وبين ٥ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة خاصةً شمالًا وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س
*
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