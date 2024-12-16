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سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-12-16 | 00:44
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سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس
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سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس

الطقس المستقر يستمر لغاية يوم الخميس

يستمر الطقس المستقر لغاية يوم الخميس المقبل يخرقه تقلبات جوية ضعيفة بين الليلة والغد مع استقرار بدرجات الحرارة. 

وبحسب آخر التوقعات، فإن سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة ستبدأ بالتأثير على لبنان تدريجياً ابتداء من يوم الجمعة 20 الحالي وتستمر لأيام عدة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٩ و١٨ درجة ساحلا، بين صفر و١٥ درجة بقاعاً وبين ٥ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: غائم جزئيا بسحب عالية
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة خصوصا في الشمال وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٧٥٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٣ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢١ درجة. 

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: الطقس مستقر، بارد وغائم جزئياً مع تشكل ضباب واحتمال رذاذ أو زخات مطر خفيف محلي خصوصا صباحاً. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٠ و١٩ درجة ساحلا، بين صفر و١٥ درجة بقاعاً وبين ٥ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة خصوصا في الشمال وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.

الأربعاء: الطقس مستقر، بارد وقليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٠ و١٩ درجة ساحلا، بين صفر و١٥ درجة بقاعاً وبين ٥ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة خصوصا في الشمال وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.
 
 
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