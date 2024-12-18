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الطقس مستقر في الأيام المقبلة... ومنخفض مرتقب في هذا التاريخ

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-12-18 | 01:22
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الطقس مستقر في الأيام المقبلة... ومنخفض مرتقب في هذا التاريخ
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الطقس مستقر في الأيام المقبلة... ومنخفض مرتقب في هذا التاريخ

طقس مستقر يستمر في الايام المقبلة مع استقرار الحرارة، يليه منخفض جوي معتاد يؤثر بدوره على لبنان يومي الاحد والاثنين.

وفي تفاصيل طقس اليوم :

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١١ و ٢٠ ساحلا وبين ٣ و ١٥ بقاعاً وبين ٧ و ١٢ على ال ١٠٠٠ متر
-الجو : قليل السحب
- الرياح : شمالية غربية ضعيفة خاصة شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٧٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٠ hpa    
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج (٥٠سم) وحرارة سطح المياه ٢١
    
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:    

الخميس: مستقر بارد قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٣ و ١٥ بقاعاً وبين ٨ و ١٢ على ال ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة خاصة شمالا وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س

الجمعة: متقلب قليلاً وغائم بسحب عالية ومتوسطة والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١١ و ٢٠ ساحلا وبين ٣ و ١٥ بقاعاً وبين ٨ و ١٢ على ال ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة خاصة شمالا وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س
 
 
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