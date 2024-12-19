منخفض جويّ معتاد يؤثّر على لبنان يومي الأحد والاثنين

يسيطر طقس مستقر، في الأيّام المقبلة، مع استقرار في درجات الحرارة.



ويليه منخفض جويّ معتاد يؤثّر بدوره على لبنان يومي الأحد والاثنين.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٦ بقاعًا وبين ٨ و ١٤ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: مشمس

- الرياح: شمالية غربية ضعيفة خاصة شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و ٧٥ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٦ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٥٠سم) وحرارة سطح المياه ٢١



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الجمعة:

غائم بسحب عالية ومتوسطة والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٣ و ١٥ بقاعًا وبين ٨ و ١٢ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة خصوصًا شمالًا وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س



السبت:

غائم جزئيًا يتحول غير مستقر قرابة منتصف الليل والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٢ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٣ و ١٥ بقاعًا وبين ٨ و ١٢ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة خصوصًا شمالًا وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س