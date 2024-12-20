استقرار قبل المنخفض الجويّ..

يسيطر على لبنان طقس مستقر نسبيًا اليوم ولغاية مساء يوم غد السبت، يليه منخفض جوي معتاد يومي الاحد والاثنين وينكفئ يوم الثلاثاء.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الجمعة:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١١ و ٢٠ ساحلا وبين ٣ و ١٥ بقاعاً وبين ٨ و ١٢ على الـ ١٠٠٠ متر

-الجو : غائم بسحب عالية ومتوسطة واحتمال ضئيل لبعض الامطار الخفيفة المحلية بعد الظهر

- الرياح : غربية ضعيفة خاصة شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٧٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٤ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج (٥٠سم) وحرارة سطح المياه ٢١



السبت: غائم جزئيًا يتحول غير مستقر ليلاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٣ و ١٥ بقاعاً وبين ٨ و ١٢ على الـ ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة خاصة شمالا وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س



الاحد: غير مستقر وممطر احياناً مع برق ورعد وتتساقط الثلوج على ٢٢٠٠متر تتدنى ليلا الى ١٩٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٤ و ١٥ بقاعاً وبين ٩ و ١٢ على الـ ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا خاصة شمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠ كم/س.