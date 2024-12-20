الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

استقرار قبل المنخفض الجويّ..

حال الطقس
2024-12-20 | 03:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
استقرار قبل المنخفض الجويّ..
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
استقرار قبل المنخفض الجويّ..

يسيطر على لبنان طقس مستقر نسبيًا اليوم ولغاية مساء يوم غد السبت، يليه منخفض جوي معتاد يومي الاحد والاثنين وينكفئ يوم الثلاثاء.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الجمعة:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١١ و ٢٠ ساحلا وبين ٣ و ١٥ بقاعاً وبين ٨ و ١٢ على الـ ١٠٠٠ متر
-الجو : غائم بسحب عالية ومتوسطة واحتمال ضئيل لبعض الامطار الخفيفة المحلية بعد الظهر
- الرياح : غربية ضعيفة خاصة شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٧٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٤ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج (٥٠سم) وحرارة سطح المياه ٢١ 

السبت: غائم جزئيًا يتحول غير مستقر ليلاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٣ و ١٥ بقاعاً وبين ٨ و ١٢ على الـ ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة خاصة شمالا وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س

الاحد: غير مستقر وممطر احياناً مع برق ورعد وتتساقط الثلوج على ٢٢٠٠متر تتدنى ليلا الى ١٩٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٤ و ١٥ بقاعاً وبين ٩ و ١٢ على الـ ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا خاصة شمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

المنخفض

الجويّ..

منخفض جويّ معتاد يؤثّر على لبنان يومي الأحد والاثنين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-11-29

استقرار بالأحوال الجويّة...وعودة للأمطار الأربعاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-20

المنخفض الجويّ يتراجع..ليعود يوم الأحد

LBCI
حال الطقس
2024-09-26

في الايام المقبلة... استقرار في الأحوال الجويّة

LBCI
آخر الأخبار
13:51

شركة مصر للطيران: استأنفنا اليوم رحلاتنا المباشرة بين القاهرة وبيروت في ضوء استقرار الأوضاع بدولة لبنان الشقيقة بعد توقف دام ثلاثة أشهر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-12-19

منخفض جويّ معتاد يؤثّر على لبنان يومي الأحد والاثنين

LBCI
حال الطقس
2024-12-18

الطقس مستقر في الأيام المقبلة... ومنخفض مرتقب في هذا التاريخ

LBCI
حال الطقس
2024-12-17

قبل موعد المنخفضات... طقس مستقر لغاية الخميس

LBCI
حال الطقس
2024-12-16

سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اسرار
23:26

أسرار الصحف 20-12-2024

LBCI
صحف اليوم
00:01

خريطة طريق للمعارضة في مقاربة انتخاب الرئيس... وتحسب للاحتمالات كلها (الشرق الاوسط)

LBCI
آخر الأخبار
00:35

الخارجية الأميركية: ثلاثة دبلوماسيين أميركيين كبار سيزورون دمشق الجمعة للقاء هيئة تحرير الشام وبحث مبادئ الانتقال

LBCI
آخر الأخبار
05:22

المنبر الوطني للإنقاذ: نطالب باعدة تكوين السلطة لتجديد الحياة السياسية ونطالب انفسنا بتجديد المعارضة اطارا وبرامج وقيادات واساليب عامة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
02:02

وفد من مشايخ الموحدين الدروز في لبنان في جبل العرب (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

بين العقوبات وسوء الادارة تتأرجح الطاقة في ايران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

الـLBCI تدخل أقبية استخبارات نظام الأسد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الـLBCI في بابا عمرو .. أجزاء منه تحولت الى ركام والحديد سحبته الفرقة الرابعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الاسير والاطرش يحركان العفو العام من خلف القضبان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بعد كلام فرنجية... اليكم آخر مواقف الكتل من الملف الرئاسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

خطة اسرائيلية للتعمق الى مناطق أوسع في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

عودة سوريا لحضن الغرب لها شروطها

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:32

مقدمة النشرة المسائية 19-12-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
12:05

وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية بهاء الدين الشرم للـLBCI: القيادة السورية الجديدة لن تتعرض لعناصر حزب الله في سوريا الذين انشقوا وتركوا أسلحتهم ولكننا سنُحيل إلى الشرطة والقضاء كل من يشتبه بحيازتهم أسلحة

LBCI
أخبار لبنان
14:55

تعليقاً على انتشار صور للوحات سيارات لبنانية في فروع أمنية سورية... هذا ما كشفه وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية

LBCI
خبر عاجل
02:02

وفد من مشايخ الموحدين الدروز في لبنان في جبل العرب (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
01:15

أدرعي يذكّر سكان الجنوب: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا

LBCI
اقتصاد
02:10

جدول جديد لأسعار المحروقات

LBCI
آخر الأخبار
12:06

وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية بهاء الدين الشرم للـLBCI: بشار الأسد فضَّل سحب أمواله ونقلها إلى الخارج عن حماية قادة الفصائل الذين حاربوا معه في سوريا

LBCI
أخبار لبنان
15:11

بول مرقص لـ "جدل": قانون "قيصر" ينتهي غدا ً...واذا ابدى احمد الشرع سلوكاً جديداً يمكن ان تُرفع عنه

LBCI
فنّ
07:07

بعد غياب قسري لسنوات طويلة... مكسيم خليل يعود إلى سوريا: مبروك إلكن (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More