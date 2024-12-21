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أمطار وبرق ورعد... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2024-12-21 | 01:24
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أمطار وبرق ورعد... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
يسيطر على لبنان طقس مستقر نسبيا اليوم ولغاية الظهر، فيما يتقدم منخفض جوي فوق اليونان تدريجياً نحو منطقتنا ويتحول معه الطقس بعد الظهر الى متقلب ومن ثم الى غير مستقر ليلاً.
ويستمر تأثير هذا المنخفض لغاية يوم الثلاثاء المقبل ويترافق مع أمطار وبرق ورعد ونشاط بسرعة الرياح وثلوج على الجبال العالية.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٢ و١٦ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: قليل السحب ويتحول الى غائم بعد الظهر مع احتمال خفيف لبعض زخات المطر المحلي بعد الظهر لتشتد ليلاً مع برق ورعد
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط بعد الظهر خصوصا في الشمال وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٩٥٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢١ hpa
- الانقشاع: يسوء بعد الظهر
- حال البحر: مرتفع الموج (١٠٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الأحد:
الطقس غير مستقر وممطر أحياناً مع برق ورعد، فيما تتساقط الثلوج على الـ٢٠٠٠ متر وتتدنى ليلا الى الـ١٩٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٩ درجة ساحلا، بين ٤ و١٤ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانا خصوصا في الشمال وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.
الإثنين:
الطقس غير مستقر وممطر أحياناً خصوصا بعد الظهر مع برق ورعد، فيما تتساقط الثلوج على الـ٢٠٠٠ متر وتتدنى ليلا الى الـ١٨٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٨ درجة ساحلا، بين ٣ و١٤ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانا خصوصا في الشمال وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.
*
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