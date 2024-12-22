منخفضٌ جويّ من اليونان يسيطر على لبنان

يتوجه منخفض جويّ من اليونان باتجاه البحر الاسود، وتؤثر اطرافه الجنوبية على الحوض الشرقي للمتوسط، ويصبح الطقس غير مستقر ويستمر تأثير هذا المنخفض لغاية يوم الثلاثاء المقبل، مع امطار تشتد احياناً وبرق ورعد ونشاط بسرعة الرياح خاصة شمالاً وجبلا، وثلوج على الجبال العالية.



ويكون طقس الميلاد مستقر نسبياً مع عودة النشاط الجوي بين العيدين مع برودة وثلوج تحت الـ ١٨٠٠متر.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الأحد:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ١٨ ساحلا وبين ٣ و ١٤ بقاعاً وبين ٧ و ١٣ على الـ ١٠٠٠ متر

-الجو : غير مستقر وممطر احياناً مع برق ورعد وتتساقط الثلوج على ٢٠٠٠متر تتدنى ليلا الى ١٩٠٠متر

- الرياح : جنوبية غربية تنشط خاصة جبلا شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠ و ٩٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٩ hpa

- الانقشاع : يسوء احياناً

- حال البحر : مرتفع الموج (١٠٠سم) وحرارة سطح المياه ٢١



الاثنين: غير مستقر وممطر احياناً خاصة بعد الظهر مع برق ورعد وتتساقط الثلوج على ٢٠٠٠متر تتدنى ليلا الى ١٨٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ١٨ ساحلا وبين ٣ و ١٤ بقاعاً وبين ٧ و ١٣ على ال ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا خاصة شمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠ كم/س



الثلاثاء: متقلب غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض الامطار الخفيفة والمحلية والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ١٠ ساحلا وبين ٣ و ١٥ بقاعاً وبين ٧ و ١٤ على ال ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا خاصة شمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠ كم/س



