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لبنان يتأثّر بمنخفض جويّ..اليكم طقس عيد الميلاد

حال الطقس
2024-12-23 | 02:04
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لبنان يتأثّر بمنخفض جويّ..اليكم طقس عيد الميلاد
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لبنان يتأثّر بمنخفض جويّ..اليكم طقس عيد الميلاد

ما زال لبنان يتأثر بأطراف منخفض من فوق البحر الاسود، حيث يكون الطقس غير مستقر، ويستمر تأثير هذا المنخفض لغاية يوم غد الثلاثاء مع امطار تشتدّ احياناً بعد ظهر اليوم مع رياح خاصة في الشمال وعلى الجبال وتتساقط الثلوج على الجبال العالية.

ويكون طقس الميلاد مستقر نسبياً، ليعود النشاط الجويّ بين العيدين مع برودة وثلوج تحت عتبة الـ ١٧٠٠م يوم الجمعة المقبل.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاثنين:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ١٨ ساحلا وبين ٣ و ١٤ بقاعاً وبين ٧ و ١٣ على الـ ١٠٠٠ متر
-الجو : غير مستقر وممطر احياناً مع برق ورعد وتتساقط الثلوج على ٢١٠٠م تتدنى ليلا الى ١٨٠٠متر 
- الرياح : جنوبية غربية تنشط خاصة جبلا وشمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠ و ٩٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa
- الانقشاع : يسوء احياناً
- حال البحر : مرتفع الموج (١٠٠سم) وحرارة سطح المياه ٢١ 

الثلاثاء: متقلب غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض الامطار الخفيفة والمحلية والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٣ و ١٥ بقاعاً وبين ٧ و ١٤ على الـ ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا خاصة شمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠ كم/س

الاربعاء: مستقر مشمس الى غائم جزئيا والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٣ و ١٥ بقاعاً وبين ٧ و ١٤ على الـ ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا خاصة شمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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