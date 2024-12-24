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طقس الميلاد مستقر
حال الطقس
2024-12-24 | 01:32
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طقس الميلاد مستقر
ما زال يؤثر منخفض جوي فوق البحر الاسود على الحوض الشرقي للمتوسط انما بطقس متقلب ضعيف الفعالية اليوم ينكفئ ليلاً. طقس الميلاد مستقر مع ارتفاع الحرارة ثم عودة النشاط الجوي مع اقتراب سلسلة من المنخفضات مصحوبة برياح رطبة وباردة من فوق المتوسط بعد غد الخميس ويستمر تأثيرها لغاية مطلع العام المقبل ولكن بفعالية ضعيفة ويترافق مع برودة في الجو وثلوج خفيفة على الجبال المتوسطة.
تفاصيل طقس اليوم :
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٣ و ١٥ بقاعاً وبين ٧ و ١٣ على ال ١٠٠٠ متر
-الجو : غائم جزئياً ومتقلب مع احتمال امطار خفيفة محلية
- احتمال تساقط أمطار : ٣٠٪
- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠ و ٩٥ ٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٧ hpa
- الانقشاع : يسوء احياناً بسبب الضباب
- حال البحر : منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢١
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاربعاء :مستقر مشمس الى غائم جزئيا والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٣ و ٢٢ ساحلا وبين ٤ و ١٧ بقاعاً وبين ٦ و ١٥ على ال ١٠٠٠ متر، الرياح شرقية تنشط احيانا خاصة شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
الخميس :متقلب غائم جزئيا مع احتمال بعض الامطار الخفيفة والمحلية وثلوج خفيفة على ١٦٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١١ و ١٧ ساحلا وبين ٢ و ١٣ بقاعاً وبين ٥ و ١٠ على ال ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا خاصة شمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠ كم/س
*
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