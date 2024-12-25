استقرار بالطقس اليوم... والمنخفضات عائدة



يستمر الطقس المستقر اليوم المترافق مع ارتفاع بدرجات الحرارة. ويعود النشاط الجوي بدءا من الغد، مع اقتراب سلسلة من المنخفضات مصحوبة برياح رطبة وباردة من فوق المتوسط ويستمر تأثيرها لغاية مطلع العام المقبل ولكن بفعالية ضعيفة تشتد بين الجمعة والسبت وتترافق مع برودة في الجو على الجبال المتوسطة.



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و٢٢ ساحلا وبين ٤ و١٧بقاعاً وبين ٦ و١٥ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: قليل السحب

- احتمال تساقط أمطار: ٢٠٪؜ ليلاً

- الرياح: شرقية نشطة وسرعتها بين و٦٠ كم/س وتكون قوية جبلاً

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٧٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: مرتفع الموج (١٥٠سم) وحرارة سطح المياه ٢١



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الخميس: متقلب غائم جزئيا مع احتمال بعض الامطار الخفيفة والمحلية وثلوج خفيفة على ١٦٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و١٧ ساحلا وبين ٢ و١٣ بقاعاً وبين ٥ و١٠ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية معتدلة احيانا خاصة شمالا وسرعتها بين ٢٩ و٥٠ كم/س.



الجمعة: غير مستقر غائم مع احتمال أمطار تشتد بعد الظهر وثلوج على ١٣٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٩ و١٦ ساحلا وبين ١ و١٢ بقاعاً وبين ٣ و٩ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.