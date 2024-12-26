سلسلة من المنخفضات لغاية مطلع العام المقبل

تؤثّر سلسلة من المنخفضات مصحوبة برياح رطبة وباردة من فوق المتوسط على لبنان.



ويستمر تأثيرها لغاية مطلع العام المقبل ولكن بفعالية ضعيفة.



وتترافق مع برودة في الجو فتتساقط الثلوج على الجبال المتوسطة خصوصًا الجمعة والاثنين.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و ١٧ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٣ بقاعًا وبين ٥ و ١٠ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: متقلب غائم جزئيًا مع احتمال تساقط بعض الامطار الخفيفة والمحلية وثلوج خفيفة على ١٦٠٠متر

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٧٠ و ٩٥ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٧ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: متوسط الموج (١٠٠سم) وحرارة سطح المياه ٢١



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الجمعة:

غير مستقر غائم وممطر احيانًا تشتد بعد الظهر وثلوج على ١٣٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٩ و ١٦ درجة ساحلًا وبين ١ و ١٢ بقاعًا وبين ٣ و ٩ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية تنشط احيانًا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠ كم/س



السبت:

متقلب غائم مع بعض الامطار والمحلية وثلوج خفيفة على ١٦٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و ١٧ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٣ بقاعًا وبين ٥ و ١٠ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية معتدلة احيانًا خصوصًا شمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س