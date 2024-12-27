منخفضات جوية... وثلوج على الجبال المتوسطة

تؤثر سلسلة من المنخفضات مصحوبة برياح رطبة وباردة من فوق المتوسط على لبنان ويستمر تأثيرها لغاية الثلاثا المقبل وتترافق مع برودة في الجو حيث تتساقط الثلوج على الجبال المتوسطة خاصةً غدًا الجمعة والاثنين.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٩ و١٦ ساحلًا وبين ١ و١٢ بقاعًا وبين ٣ و٩ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: غير مستقر غائم وممطر احيانًا تشتد بعد الظهر وثلوج على الـ١٣٠٠ متر

- الرياح: جنوبية غربية تنشط احيانًا وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٧٠ و٩٥٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٧ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: متوسط الموج (١٠٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢١



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: غير مستقر وممطر (تشتد احيانًا مساءً) وتتساقط الثلوج على الـ١٦٠٠ متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٧ ساحلًا وبين ٢ و١٣ بقاعًا وبين ٥ و١٠ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية معتدلة احيانًا خاصةً شمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س



الاحد: غير مستقر وممطر تشتد احيانًا وتتساقط الثلوج على الـ١٦٠٠ متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٧ ساحلًا وبين ٢ و١٣ بقاعًا وبين ٥ و١٠ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية معتدلة احيانًا خاصةً شمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س