الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلسلة من المنخفضات تؤثّر على طقس لبنان

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-12-28 | 00:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلسلة من المنخفضات تؤثّر على طقس لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سلسلة من المنخفضات تؤثّر على طقس لبنان

تؤثّر سلسلة من المنخفضات مصحوبة برياح رطبة وباردة من فوق المتوسط على لبنان.

ويستمر تأثيرها لغاية الثلاثاء المقبل.

وتترافق مع برودة في الجو، فتتساقط الثلوج على الجبال المتوسطة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و ١٧ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٣ بقاعًا وبين ٥ و ١٠ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: غير مستقر غائم وممطر احيانًا تشتد بعد الظهر وثلوج على ١٦٠٠متر
- الرياح: جنوبية غربية تنشط احيانًا وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٧٠ و ٩٥ ٪؜
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٨ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: متوسط الموج (١٠٠سم) وحرارة سطح المياه ٢١ 

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد:
غير مستقر وممطر تشتد احيانًا وتتساقط الثلوج على ١٦٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و ١٧ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٣ بقاعًا وبين ٥ و ١٠ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية معتدلة احيانًا خصوصًا شمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س


الاثنين:
غير مستقر وممطر تشتد احيانًا الثلوج على ١٣٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٠ و ١٥ درجة ساحلًا وبين ١ و ١٣ بقاعًا وبين ٣ و ٩ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية معتدلة احيانًا خصوصًا شمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

حال الطقس

المنخفضات

تؤثّر

لبنان

لقطات توثّق العاصفة الثلجية التي ضربت اعالي جبيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-12-26

سلسلة من المنخفضات لغاية مطلع العام المقبل

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-25

أصوات إنفجارات على السلسلة الشرقية مصدرها حقول تدريب الرماية للجيش اللبناني حيث يقوم بتفجير صواريخ غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي على البقاع

LBCI
حال الطقس
2024-12-16

سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة بإنتظارنا... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-05

سلسلة غارات استهدفت معابر على الحدود اللبنانية السورية شمال الهرمل وفي ريف القصير ومعبر جوسي من الجانب السوريّ ليلًا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
13:43

لقطات توثّق العاصفة الثلجية التي ضربت اعالي جبيل

LBCI
حال الطقس
2024-12-27

منخفضات جوية... وثلوج على الجبال المتوسطة

LBCI
حال الطقس
2024-12-26

سلسلة من المنخفضات لغاية مطلع العام المقبل

LBCI
حال الطقس
2024-12-25

استقرار بالطقس اليوم... والمنخفضات عائدة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-09-02

وضع يده على "مؤخرتها" خلال عطلة على اليخت... هل تزوج كريستيانو وجورجينا سرا؟ (صور)

LBCI
فنّ
2024-12-21

شارل مكريس: فنان متعدد المواهب يتألق في "الموريكس دور" بإبداعاته الفنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-26

للراغبين بزيارة سوريا… إليكم الإجراءات

LBCI
آخر الأخبار
17:01

بوليتيكو عن نائبة لمستشار الأمن القومي الأمريكي: قراصنة صينيون وصلوا لشبكات اتصالات أميركية في اختراق واسع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:32

بعد كلام بشأن استعداد تل أبيب استهداف قادة الحوثيين.... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
15:15

تيمور جنبلاط: إن شاء الله قيام سوريا دولة تحترم كل السوريين وتحترم لبنان وسيادته

LBCI
أخبار دولية
14:48

انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير وسط مدينة منبج شرقي حلب

LBCI
رياضة
14:19

النادي اللبناني للسيارات والسياحة يوزّع جوائزه على أبطال رياضة السيارات لموسم ٢٠٢٤

LBCI
رياضة
13:51

٣ ميداليات ملوّنة للبنان ضمن بطولة آسيا للناشئين في البادل

LBCI
حال الطقس
13:43

لقطات توثّق العاصفة الثلجية التي ضربت اعالي جبيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

مئوية منصور الرحباني تفتح افقًا جديدًا لعالم من الفن الحديث والتراثي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

إليكم السر الحقيقي لزيادة مبيعاتكم في رأس السنة بعد تجربة أميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

تفاصيل زيارة قائد الجيش الى السعودية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:34

بعد كلام محافظ دمشق بشأن علاقات سلمية مع اسرائيل... هذا ما قاله المكتب الإعلامي للإدارة السياسية السورية للـLBCI

LBCI
اقتصاد
09:15

اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الاول...

LBCI
خبر عاجل
09:36

قوى الأمن: "المائة دولار" ذات النموذج القديم لا تزال قيد التّداول

LBCI
أخبار دولية
13:01

محافظ دمشق الجديد يوضح للـLBCI ما قصده في كلامه: لم اتطرق ابدا الى السلام مع اسرائيل... وهذا ما قصدته

LBCI
منوعات
09:39

خبر مُفجع هز العالم العربي.. مقتل رضيع على يد العاملة المنزلية بأشنع الطرق

LBCI
فنّ
08:40

بعد هروبه... القبض على مغني شهير في مصر: وهذه التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
09:21

بعد توقيفهما في المطار... الامن العام يواصل التحقيقات مع زوجة دريد رفعت الأسد وابنتها

LBCI
أخبار دولية
14:48

انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير وسط مدينة منبج شرقي حلب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More