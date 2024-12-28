سلسلة من المنخفضات تؤثّر على طقس لبنان

تؤثّر سلسلة من المنخفضات مصحوبة برياح رطبة وباردة من فوق المتوسط على لبنان.



ويستمر تأثيرها لغاية الثلاثاء المقبل.



وتترافق مع برودة في الجو، فتتساقط الثلوج على الجبال المتوسطة.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و ١٧ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٣ بقاعًا وبين ٥ و ١٠ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غير مستقر غائم وممطر احيانًا تشتد بعد الظهر وثلوج على ١٦٠٠متر

- الرياح: جنوبية غربية تنشط احيانًا وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٧٠ و ٩٥ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٨ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: متوسط الموج (١٠٠سم) وحرارة سطح المياه ٢١



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاحد:

غير مستقر وممطر تشتد احيانًا وتتساقط الثلوج على ١٦٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١١ و ١٧ درجة ساحلًا وبين ٢ و ١٣ بقاعًا وبين ٥ و ١٠ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية معتدلة احيانًا خصوصًا شمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س





الاثنين:

غير مستقر وممطر تشتد احيانًا الثلوج على ١٣٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٠ و ١٥ درجة ساحلًا وبين ١ و ١٣ بقاعًا وبين ٣ و ٩ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية معتدلة احيانًا خصوصًا شمالًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س