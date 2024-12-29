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المنخفض الجوي يستمر لغاية الثلاثاء

حال الطقس
2024-12-29 | 00:50
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المنخفض الجوي يستمر لغاية الثلاثاء
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المنخفض الجوي يستمر لغاية الثلاثاء

يستمر منخفض جوي مصحوب برياح رطبة وباردة من فوق المتوسط بالتأثير على لبنان اليوم أيضاً ويستمر تأثيره لغاية الثلاثاء المقبل ويترافق مع برودة في الجو وامطار غزيرة احياناً وتتساقط الثلوج على الجبال المتوسطة. يعود الاستقرار مساء الثلاثاء ولعدة ايام.

وفي تفاصيل طقس اليوم :

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١١ و ١٧ ساحلا وبين ٢ و ١٣ بقاعاً وبين ٥ و ١٠ على ال ١٠٠٠ متر
-الجو : غير مستقر غائم وممطر تشتد الامطار صباحا ومساء وثلوج على ١٦٠٠متر
- الرياح :  جنوبية تنشط احيانا وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠ و ٩٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٠ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : متوسط الموج (١٠٠سم) وحرارة سطح المياه ٢١ 

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: غير مستقر وممطر تشتد احيانا الثلوج على ١٤٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي :بين ١٠ و ١٥ ساحلا وبين ١ و ١٣ بقاعاً وبين ٣ و ٩ على ال ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية غربية معتدلة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

الثلاثاء: متقلب وممطر احيانا وتتساقط  الثلوج صباحا على ١٤٠٠متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي :بين ١٠ و ١٥ ساحلا وبين ١ و ١٣ بقاعاً وبين ٣ و ٩ على ال ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية ضعيفة ث وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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