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منخفض جويّ يؤثّر على لبنان لغاية مساء الثلاثاء

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2024-12-30 | 01:21
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منخفض جويّ يؤثّر على لبنان لغاية مساء الثلاثاء
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منخفض جويّ يؤثّر على لبنان لغاية مساء الثلاثاء

يؤثّر منخفض جويّ مصحوب برياح رطبة وباردة من فوق المتوسط على لبنان.

 

ويستمر تأثيره لغاية مساء الثلاثاء المقبل.

 

ويترافق مع برودة في الجو وتساقط امطار غزيرة احيانًا وثلوج على الجبال المتوسطة.

 

وفي تفاصيل طقس اليوم:

 

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٠ و ١٥ درجة ساحلًا وبين ١ و ١٣ بقاعًا وبين ٣ و ٩ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غير مستقر غائم وممطر تشتد الامطار احيانا وثلوج على ١٣٠٠ متر

- الرياح: جنوبية تنشط احيانًا وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٧٠ و ٩٥ ٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٢٠ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: متوسط الموج (١٠٠سم) وحرارة سطح المياه ٢١ 

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

 

الثلاثاء:

غير مستقر وممطر احيانًا وتتساقط الثلوج على ١٣٠٠ متر والحرارة تتراوح على الشكل التالي :بين ١٠ و ١٥ درجة ساحلًا وبين ١ و ١٣ بقاعًا وبين ٣ و ٩ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

 

الاربعاء:

مستقر غائم جزئيًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي :بين ٩و ١٥ درجة ساحلًا وبين ١ و ١٣ بقاعًا وبين ٣ و ٩ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية ضعيفة ث وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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