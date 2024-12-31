طقس غير مستقر غائم حتى المساء

يستمر منخفض جويّ مصحوب برياح رطبة وباردة من فوق المتوسط بالتأثير على لبنان، لكن بفعالية ضعيفة.



ويترافق مع برودة في الجو تساقط أمطار خفيفة محلية احيانًا.



وتتساقط الثلوج على الجبال المتوسطة.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٠ و ١٥ درجة ساحلًا وبين ١ و ١٣ بقاعًا وبين ٣ و ٩ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غير مستقر غائم مع تساقط بعض الامطار المحلية وثلوج خفيفة على ١٤٠٠ متر يستقر الطقس مساء

- الرياح: جنوبية ضعيف

وسرعتها بين ٣٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٧٠ و ٩٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحيّ: ١٠٢٠ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: متوسط الموج (١٠٠سم) وحرارة سطح المياه ٢١



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاربعاء:



مستقر غائم جزئيًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٩و ١٥ درجة ساحلًا وبين ١ و١٣ بقاعًا وبين ٣ و٩ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الخميس:



مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٩و ١٧ درجة ساحلًا وبين ١ و ١٣ بقاعًا وبين ٣ و ١٢ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س