طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة...

يترافق مرتفع جوي مع رياح جافة يؤدي ذلك الى طقس مستقر اليوم وفي الايام المقبلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة لكنه يبقى باردًا مع تشكل جليد على الجبال...



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٠ و١٥ ساحلًا وبين ١ و١٣ بقاعًا وبين ٣ و٩ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: مشمس

- الرياح: شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و٧٥٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٥ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (١٠٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢١



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الجمعة: مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٩ و١٨ ساحلًا وبين ١ و١٣ بقاعًا وبين ٣ و٩ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



السبت: مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٠ و٢٠ ساحلًا وبين ١ و١٣ بقاعًا و بين ٣ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح جنوبية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س