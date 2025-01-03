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ما من عواصف في المدى المنظور...

حال الطقس
2025-01-03 | 01:27
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ما من عواصف في المدى المنظور...
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ما من عواصف في المدى المنظور...

مرتفع جوي يترافق مع رياح جافة يؤدي الى طقس مستقر اليوم وفي الايام المقبلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة لكن يبقى الطقس باردا اليوم وغدا مع تشكل جليد على الجبال فيما الاحد تصبح الحرارة فوق معدلاتها الموسمية. ما من عواصف في المدى المنظور.

وفي تفاصيل طقس اليوم :

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ١٠ و ١٨ ساحلا وبين ١ و ١٣ بقاعاً وبين ٣ و ٩ على ال ١٠٠٠ متر
-الجو : مشمس
- الرياح :  شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٧٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٦ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج (١٠٠سم) وحرارة سطح المياه ٢١ 

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت : مشمس يتحول الى غائم بعد الظهر والحرارة تتراوح على الشكل التالي :بين ١٠ و ٢٠ ساحلا وبين ١ و ١٣ بقاعاً وبين ٣ و ١٢ على ال ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الاحد: متقلب وغائم مع احتمال لبعض الامطار المحلية خاصة على الجبال وشرق البلاد والحرارة تتراوح على الشكل التالي :بين ١٤ و ٢٣ ساحلا وبين ٤ و ١٩ بقاعاً وبين ٨ و ١٦ على ال ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة...
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