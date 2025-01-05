طقس مستقر وغائم جزئياً ومغبر قليلاً

يؤدي مرتفع جوي يترافق مع رياح جافة الى طقس مستقر في الايام المقبلة، فيما يتقلب الطقس قليلاً اليوم مع احتمال زخات مطر محلية وارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية.



وفي تفاصيل طقس اليوم :



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ١٤ و ٢٤ ساحلا وبين ٣ و ١٤ بقاعاً وبين ٨ و ١٦ على ال ١٠٠٠ متر

-الجو : غائم جزئيا الى غائم

- الرياح : شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٧٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa

- الانقشاع : متوسط

- حال البحر : منخفض الموج (٨٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاثنين: مستقر وغائم جزئياً ومغبر قليلاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي :بين ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين صفر و ١٤ بقاعاً وبين ٧ و ١٣ على ال ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الثلاثاء: غائم جزئيا ومغبر قليلاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي :بين ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين صفر و ١٤ بقاعاً وبين ٧ و ١٣ على ال ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س