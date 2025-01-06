وفي تفاصيل طقس اليوم:



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

يسيطر مرتفع جويّ مداريّ ضخم يترافق مع رياح جافة يؤدي إلى استقرار في الطقس، في الايام المقبلة.وتنخفض درجات الحرارة، فيما لا عواصف قوية في المدى القريب.- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين صفر و ١٤ بقاعًا وبين ٧ و ١٣ على الـ١٠٠٠ متر-الجو: غائم جزئيًا نع تشكل الضباب مغبر قليلًا- الرياح: شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و ٤٠ كم/س- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٨٥ ٪؜- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٧ hpa- الانقشاع: جيد- حال البحر: منخفض الموج (٧٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠الثلاثاء:غائم جزئيًا ومغبر قليلًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين صفر و ١٤ بقاعًا وبين ٧ و ١٣ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/سالاربعاء:غائم جزئيًا ومغبر قليلًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين صفر و ١٤ بقاعًا وبين ٧ و ١٣ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س