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o
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استقرار في الطقس في الايام المقبلة
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-01-06 | 00:58
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استقرار في الطقس في الايام المقبلة
يسيطر مرتفع جويّ مداريّ ضخم يترافق مع رياح جافة يؤدي إلى استقرار في الطقس، في الايام المقبلة.
وتنخفض درجات الحرارة، فيما لا عواصف قوية في المدى القريب.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين صفر و ١٤ بقاعًا وبين ٧ و ١٣ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: غائم جزئيًا نع تشكل الضباب مغبر قليلًا
- الرياح: شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٨٥ ٪
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٧ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٧٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الثلاثاء:
غائم جزئيًا ومغبر قليلًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين صفر و ١٤ بقاعًا وبين ٧ و ١٣ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
الاربعاء:
غائم جزئيًا ومغبر قليلًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين صفر و ١٤ بقاعًا وبين ٧ و ١٣ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
*
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