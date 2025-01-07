لا عواصف قوية في المدى القريب... هذه تفاصيل الطقس

يترافق مرتفع جوي مداري ضخم مع رياح جافة يؤدي الى طقس مستقر في الايام المقبلة ولغاية يوم الجمعة مع انخفاض بدرجات الحرارة فيما لا عواصف قوية في المدى القريب انما بعض التقلبات الجوية الضعيفة



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و ٢٠ ساحلًا وبين صفر و١٤ بقاعًا وبين ٧ و١٣ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: غائم جزئيًا مع تشكل الضباب مغبر قليلًا

- الرياح: شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٥٠ و٨٥٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٦ hpa

- الانقشاع: جيد، يسوء محليًا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاربعاء: غائم جزئيًا ومغبر قليلًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٠ ساحلًا وبين صفر و١٤ بقاعًا وبين ٧ و١٣ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س



الخميس: غائم جزئيًا ومغبر قليلًا والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٠ ساحلًا وبين صفر و١٤ بقاعًا وبين ٧ و١٣ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س