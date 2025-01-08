منخفض جوي ضعيف السبت.. ولا عواصف قوية قبل منتصف الشهر

لا يزال لبنان تحت تأثير مرتفع جوي، يؤدي الى طقس مستقر في الايام المقبلة ولغاية يوم الجمعة، مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة. ويؤثر على لبنان منخفض جوي ضعيف السبت فيما لا عواصف قوية قبل منتصف الشهر الحالي.



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٠ ساحلا وبين ١ و١٤بقاعاً وبين ٧ و١٣ على الـ١٠٠٠متر

-الجو: غائم جزئيا مغبر قليلاً

- الرياح: شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً:٥٠ و٨٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٦ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الخميس: غائم جزئيا ومغبر قليلاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢١ ساحلا وبين ٢ و١٤بقاعًا وبين ٧ و١٣ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.



الجمعة: قليل السحب يتحول غائم ومتقلب ليلاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢١ ساحلا وبين ٢ و١٤ بقاعاً وبين ٧ و١٣ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.