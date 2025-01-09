إليكم حال الطقس في لبنان...

ما زال لبنان تحت تأثير مرتفع جوي يؤدي الى طقس مستقر لغاية يوم الجمعة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.



ويؤثر على لبنان منخفض جوي ضعيف يوم الجمعة، فيما لا عواصف قوية قبل منتصف الشهر الحالي.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا وبين ١ و١٤ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئيا مغبر قليلاً

- الرياح: شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٨٥٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٨ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الجمعة: الطقس قليل السحب ويتحول الى غائم ومتقلب ليلاً مع أمطار محلية ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢١ درجة ساحلا، بين ٢ و14 درجة بقاعاً وبين ٧ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.



السبت: الطقس غائم جزئيا وغير مستقر مع أمطار محلية وثلوج على الـ١٧٠٠ متر ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و١٩ درجة ساحلا وبين ٢ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٦ و١١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.